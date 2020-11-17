У Києві синоптики прогнозують мокрий сніг. Він буде йти з вечора 17 листопада до ранку наступного дня. На дорогах може бути ожеледиця.

"Київавтодор" вже обробляє дороги матеріалами аби уникнути аварій. Про це повідомляє КМДА.

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Також в комунальному підприємстві готові до боротьби з негодою – є 544 одиниці спеціальної техніки, яка, за потреби, буде очищати шляхи.

Сніг випаде при температурі від +1 до -2. За таких погодних умов на дорогах може бути небезпечно – з’явиться ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними.

Вдень у столиці також буде холодно. Синоптики прогнозують у Києві мороз – від -1 до +1. Небо вкрите хмарами. Проте опадів немає.

Поради від поліції для водіїв: