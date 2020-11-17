У Києві ввечері 17 листопада піде мокрий сніг: на дорогах може бути ожеледиця
У Києві синоптики прогнозують мокрий сніг. Він буде йти з вечора 17 листопада до ранку наступного дня. На дорогах може бути ожеледиця.
"Київавтодор" вже обробляє дороги матеріалами аби уникнути аварій. Про це повідомляє КМДА.
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Також в комунальному підприємстві готові до боротьби з негодою – є 544 одиниці спеціальної техніки, яка, за потреби, буде очищати шляхи.
Сніг випаде при температурі від +1 до -2. За таких погодних умов на дорогах може бути небезпечно – з’явиться ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними.
Вдень у столиці також буде холодно. Синоптики прогнозують у Києві мороз – від -1 до +1. Небо вкрите хмарами. Проте опадів немає.
Поради від поліції для водіїв:
- дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;
- під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
- користуйтесь засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
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