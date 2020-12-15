Три опори освітлення впали на дорогу на Шулявському шляхопроводі в Києві 15 грудня близько 15:00. Аварія сталася одномоментно – одна з опор повалилася та потягнула за собою інші.

Момент епічного падіння опор освітлення на шляхопроводі, який відкрили близько року тому, зафільмували камери відеоспостереження, повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі.

Дивіться також На Шулявському мості впали електростовпи: відкрили кримінальну справу

Судячи з запису аварії, водіям автівок дуже пощастило, що вони встигли зупинитися.

Як падали опори освітлення на Шулявському шляхопроводі в Києві

За попередніми даними, підрядники замість закріплення опор болтами, як було передбачено конструкцією, встановили їх в отвори та заварили. Про це свідчать відео, які зняли на місці події свідки.

Дивіться відео кріплень опор на Шулявському шляхопроводі:

Внаслідок інциденту було пошкоджено 9 автомобілів. Через аварію рух мостом було повністю заблоковано на досить довгий час. Лише близько 19:30 комунальники та поліцейські відкрили по одній смузі в кожному напрямку.

Також у "Київпастрансі" вирішили змінити маршрути руху тролейбусів № 22, 27, 30, 42.

За фактом надзвичайної події поліцейські відкрили кримінальну справу.

Дивіться відео моменту падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі в Києві: