Київ витримає будь-які умови, але локдаун недоцільний, – заступник голови КМДА
Вже сьогодні Кабінет Міністрів може запровадити карантин вихідного дня або цілковитий локдаун на 3 тижні. На думку МОЗ, такі карантинні заходи не завдаватимуть удару економіці країни. Однак у держадміністрації Києва вважають, що це не так й у столиці не варто таке запроваджувати.
Таку думку висловив перший заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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Карантин вихідного дня чи локдаун
На думку Мондриївського, Київ витримає будь-які умови. Але насамперед під час прийняття рішень треба зважати на структуру суспільства у кожному регіоні.
Київ – величезний мегаполіс. На мою думку, локдаун демонструє кращі показники в боротьбі з розповсюдженням хвороби. З іншого боку – дуже б'є по економіці, дрібному та середньому бізнесу,
– зазначив заступник голови КМДА.
Він наголосив, що також потрібно прислуховуватись до тих, хто працює на місцях. І додав: "Локдаун зараз, по тих показниках, які ми маємо в Києві, недоцільний з нашої точки зору".
Також Мондриївський підкреслив, що зараз ведеться активна робота з лікарнями: збільшують кількість місць для киян, які потребують госпіталізації. А повне припинення роботи транспорту – зараз не обов'язкове. Головне – дотримуватись всім протиепідемічних правил.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
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