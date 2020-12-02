Вранішня ожеледиця на київських дорогах 2 грудня призвела до масштабнішої аварії, яка заблокувала рух з Русанівської набережної столиці до мосту Метро. Наразі на місці інциденту працюють поліцейські.

Аварія сталася близько 9:00 на виїзді з вулиці Ентузіастів на Сверстюка сталася масштабна аварія за участю багатьох автівок. Через неї проїзд мостом через Русанівський канал було заблоковано, повідомляє "Київ оперативний".

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Внаслідок чого саме сталася ДТП, наразі невідомо.

Без постраждалих

За попередніми даними, до масштабної аварії могли призвести ожеледиця та недотримання водіями безпечної дистанції.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але на час роботи поліції на ділянці аварії затори на Русанівці значно погіршилися.

Водію, на якого копи складуть протокол через порушення правил дорожнього руху, доведеться сплатити штраф.

Скоріш за все, витрати на відшкодування збитків сплатить страхова компанія. Якщо, звісно, авто винуватця було застраховане.

Дивіться відео з місця масштабної аварії на Русанівці в Києві: