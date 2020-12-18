На "мості Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалізм – фото
Черговий інцидент зі скляними вставками на пішохідно-велосипедному мості стався вдень 18 грудня. На одній з ділянок конструкції в черговий раз тріснуло скло.
За попередніми даними, скло пошкодили вандали, повідомили у пресслужбі КМДА. Небезпечну ділянку огородили комунальники.
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Незабаром скло замінять на нове. При цьому ніяких витрат з бюджету не буде.
Гарантійні зобов'язання
Виконанням ремонтних робіт займатиметься компанія, яка будувала об'єкт.
Ремонт виконають без залучення бюджетних коштів / Фото "Сьогодні"
Усі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник. Адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть, – наголосили в КМДА.
Небезпечну ділянку відгородили / Фото "Сьогодні"
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