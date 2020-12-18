Черговий інцидент зі скляними вставками на пішохідно-велосипедному мості стався вдень 18 грудня. На одній з ділянок конструкції в черговий раз тріснуло скло.

За попередніми даними, скло пошкодили вандали, повідомили у пресслужбі КМДА. Небезпечну ділянку огородили комунальники.

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Незабаром скло замінять на нове. При цьому ніяких витрат з бюджету не буде.

Гарантійні зобов'язання

Виконанням ремонтних робіт займатиметься компанія, яка будувала об'єкт.



Ремонт виконають без залучення бюджетних коштів / Фото "Сьогодні"

Усі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник. Адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть, – наголосили в КМДА.

Пошкодження скляних конструкцій мосту, який поєднує Володимирську гірку та Хрещатий парк – стаються не вперше. Після відкриття мосту протяжністю 210 метрів по склу стріляли, по ньому стрибали великі компанії, та у нього кидали каміння. Всі ці випадки призводили до тріщин та подальших замін пошкоджених елементів.



Небезпечну ділянку відгородили / Фото "Сьогодні"