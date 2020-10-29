Передумов для червоної зони немає, – Рубан про ситуацію з COVID-19 у Києві
Попри збільшення кількості нових хворих у Києві, столиця не повинна потрапити до чевовної карантинної зони. За прогнозами голови Держспоживчслужби Олега Рубана, Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні.
Наразі жодних передумов потрапляння Києва до червної зони немає. Про це Олег Рубан розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.
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Раніше Кабінет Міністрів України встановив порядок і правила "кольорового" карантинного зонування. Згідно з ними, регіон потрапляє до червоної карантинної зони якщо:
- у спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;
- за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.
За словами Олега Рубана, у столиці достатньо ліжкового фонду і зараз завантаженість у лікарнях складає 60 – 70%. Також Рубан пояснив, що другий показник, визначений урядом, складає понад 660 випадків захворювання на добу протягом 14 діб.
Наразі у Києві реєструють від 450 до 550 нових випадків COVID-19 на добу. Жодних передумов для потрапляння Києва до червоної зони немає. Я думаю, найближчий місяць Київ перебуватиме у помаранчевій зоні,
– наголосив голова Держспоживчслужби.
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Яка ситуація з COVID-19 у Києві: головне
- Станом на 29 жовтня у столиці зареєстрували 35 027 інфікованих COVID-19. За минулу добу коронавірус підхопили 577 хворих.
- За цей період до лікарень столиці госпіталізували ще 63 пацієнти. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі.
- Усього коронавірус подолали 12 405 мешканців Києва. На жаль, 726 хворих померли.