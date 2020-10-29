Попри збільшення кількості нових хворих у Києві, столиця не повинна потрапити до чевовної карантинної зони. За прогнозами голови Держспоживчслужби Олега Рубана, Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні.

Наразі жодних передумов потрапляння Києва до червної зони немає. Про це Олег Рубан розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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Раніше Кабінет Міністрів України встановив порядок і правила "кольорового" карантинного зонування. Згідно з ними, регіон потрапляє до червоної карантинної зони якщо:

у спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;

за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.

За словами Олега Рубана, у столиці достатньо ліжкового фонду і зараз завантаженість у лікарнях складає 60 – 70%. Також Рубан пояснив, що другий показник, визначений урядом, складає понад 660 випадків захворювання на добу протягом 14 діб.

Наразі у Києві реєструють від 450 до 550 нових випадків COVID-19 на добу. Жодних передумов для потрапляння Києва до червоної зони немає. Я думаю, найближчий місяць Київ перебуватиме у помаранчевій зоні,

– наголосив голова Держспоживчслужби.

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