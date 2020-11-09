Детективи антикорупційоного бюро 9 листопада відкрили 5 фігурантам матеріали кримінальної справи для вивчення. Незабаром провадження передадуть до суду для розглядання по суті.

За даними слідства, посадовці "Укрзалізниці" намагалися придбати зовсім не потрібне компанії програмне забезпечення для організації продажу електронних квитків на електричку "Київ – Бориспіль", повідомляє пресслужба НАБУ.

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У намірах вчинити корупційний злочин підозрюють 5 високопосадовців. Їм вже повідомили про підозри у вчиненні злочину.

Що відомо про справу

За даними детективів антикорупційного бюро, у 2018 році, коли система продажу квитків у режимі онлайн на "Укрзалізниці" вже працювала, але "Бориспільського експресу" там не було, чинний підрядник "УЗ" погодився додати цю опцію безкоштовно.

Втім, чиновники вирішили сфальшувати документи та висновки заради не проведення відкритих торгів. Слідчі зазначили, що посадовці підприємства організували закупівлі програмного забезпечення за 10,4 мільйона гривень за переговорною процедурою.

Зайвий продукт

Експертизи визнали, що придбані за неабиякі гроші програми фактично дублювали можливості наявних. Тож, ніяких потреб у них не було.

Як тільки правоохоронці розпочали розслідування справи, керівництво "Укрзалізниці" зупинило розрахунок за товари із приватною компанією, тому збитків держава ніяких не отримала.