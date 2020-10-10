Нагадай про кожного: в Києві пройшла акція на підтримку бранців Кремля – фото
У Києві відбулась акція під назвою "Нагадай про кожного", мета якої – підтримати полонених та ув'язнених на окупованих територіях. Схожі акції провели й в інших містах України.
Люди прийшли до Офісу Президента
У столиці на захід прийшли десятки людей, кожен – з фото в'язня окупантів або з плакатом з вимогою їх негайного звільнення. Про це повідомляє Укрінформ.
Учасники акції зібрались біля пам'ятника Ярославу Мудрому. Згодом люди пройшли урядовим кварталом – до Офісу Президента.
Дивіться фото з акції / Фото Укрінформ:
Що відомо про наступний етап обміну полоненими
Зазначимо, що наступний етап обміну полоненими мають обговорити на засіданнях Тристоронньої контактної групи. Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, в України уже готовий список для обміну.
Переговори щодо цього питання раніше блокувала російська сторона, яка вимагала внесення змін до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів в Україні.
До місць утримання мають допустити представників МКЧХ
Для того, аби обмін утримуваними особами взагалі був можливим, потрібно, щоб в місця ув'язнення допустили представників Червоного Хреста. На цьому наголошував раніше президент Зеленський.