Ніякого побиття виключеного з партії "Слуга народу" через корупційний скандал нардепа 9 грудня не було. Парламентар нібито сам напав на двох чоловіків, а потім поскаржився правоохоронцям на напад.

Подробиці гучного інциденту, який стався на вулиці Великій Васильківській, повідомляє OBOZREVATEL. За даними джерел видання, Юрченко конфліктував з Олексієм Турчиним та Андрієм Григор'євим, які приїхали до будинку 102 встановлювати вхідні двері.

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Во дворі будинку Volkswagen Transporter робочих не роз'їхався із SsangYong політика.

Вимагав першочергового проїзду

У салоні кросовера Юрченко перебував разом зі своїм помічником Максимом Цариком. Після нетривалого конфлікту та вияснення, яка автівка має проїхати першою, нардеп нібито підскочив до Volkswagen та кинув у його відкрите вікно недопалок. Також нардеп буцімто відірвав з лобового скла "німця" двірник.

Лише після цього колишній "слуга народ" подзвонив до гарячої лінії поліції та розповів про тілесні ушкодження, які йому нібито завдали "зловмисники".

На місці інциденту працювали слідчі, які встановили, що виклик був хибним, а ніякого побиття не було. Всі сторони конфлікту написали зустрічні заяви про те, що не мають претензій один до одного.