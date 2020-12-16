Скандальний та багато разів викритий на корупційних схемах народний депутат Антон Яценко може фінансувати та підтримувати акції підприємців SaveФОП. Про це свідчать реєстраційні документи на логотипи громадських організацій.

Підприємці, які влаштували досить масштабні протести в Києві, користуються прапорцями із логотипами SaveФОП, ЗбережиФОП та ЗахистиФОП. Вони фактично напряму пов'язані зі скандальним парламентарем, написав у фейсбуці користувач Володимир Бондаренко.

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За його словами, лідер ФОПівців Сергій Доротич свого часу засновував об'єднання "Сила Громад".

Що відомо про ймовірний зв'язок Яценка та протестів підприємців

Судячи з баз даних, про заявки на логотипи громадських організацій, Доротич діяв разом з Андрієм Карпенком. Який також заснував партію Антона Яценка. Керує нею батьки нардепа.

Чим відомий Антон Яценко