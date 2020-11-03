Через карантин українці частіше почали відмовлятися від подорожей за кордон. Однак насправді – це чудова нагода для дослідження своєї країни.

Найкращим місцем для прогулянки восени є парки, у столиці України їх також безліч. Про те, де погуляти та що можна подивитись у Києві – у сюжеті 24 каналу.

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Парк "Феофанія"

Парк "Феофанія" – це величезна територія з озерами, альтанкою, садом та багатьма стежками, де можна прогулятися. Найкраще цей парк відвідувати з понеділка по п'ятницю, адже у ці дні там менше людей. Вхід у Феофанію коштує 30 гривень, однак за ці кошти можна побачити доглянутий парк та величезний ліс.



Вхід у Феофанію коштує 30 гривень / Скриншот з відео

Парк "Наталка"

На Оболоні майже завершили будівництво парку "Наталка" – тепер там можна все детально роздивитися. Загалом "Наталка" є прикладом парку світового рівня, адже це не лише стандартний парк з лавками та деревами, а так звана екосистема бігових доріжок, дитячих та спортивних майданчиків з чудовим видом на Дніпро. Більшість киян дуже часто їдуть на Оболонь, аби провести там вихідний з сім'єю або прогулятися з домашніми улюбленцями.



Будівництво парку "Наталка" майже завершили / Скриншот з відео

Оглядовий майданчик поблизу "Батьківщини-матері"

Ще одне вдале поєднання парку та Дніпра – це монумент "Батьківщини-матері", а точніше оглядовий майданчик та територія довкола. Пейзаж, який звідти відкривається не описати словами. Серед цікавого довкола – безліч військової техніки, адже це "Музей історії України у Другій світовій війні". Однією з переваг відповідної місцевості є те, що дорогою до центру можна побачити ще Маріїнський парк, пройти повз Верховної Ради України та Офісу Президента. Зокрема, біля ОП розташований видатний Будинок з химерами, а для поціновувачів архітектури – це видатна пам’ятка української неоготики.



Дорогою до центру можна побачити ще Маріїнський парк / Скриншот з відео

Гідропарк

Одним з найпопулярніших і найулюбленіших місць жителів столиці залишається Поділ. Саме там старше покоління збирається, щоб згадати молодість, а молодь – аби не припиняти традиції. Саме там Київ є таким, яким він є насправді. Найкраще відвідувати Поділ ввечері, якщо вперше завітати у таку місцевість, то вона може стати натхненням для подорожей містом.



Одне з найпопулярніших місць у Києві / Скриншот з відео

