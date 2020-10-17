Не оминула негода й Білу Церкву: підтопило багато будинків та авто – фото
Потужні зливи пройшли 17 жовтня у Києві та області. Постраждали, зокрема, жителі Білої Церкви – підтопило їхні будинки та автомобілі.
Масштабна негода дісталася 17 жовтня і Білої Церкви, що на Київщині, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Рятувальники ліквідовували підтоплення
- семи приватних житлових будинків;
- підвальних приміщень 5-поверхових будинків;
- легкових автомобілів.
Для відкачування води залучили шість одиниць спецтехніки та 14 надзвичайників, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.
Станом на 13:00 опади в місті припинилися. Рівень води поступово зменшується.
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У Білій Церкві пройшла сильна злива / Фото ДСНС
Підтопило дев’ять будинків / Фото ДСНС
Потужна злива пройшла у Білій Церкві: дивіться карту