Потужні зливи пройшли 17 жовтня у Києві та області. Постраждали, зокрема, жителі Білої Церкви – підтопило їхні будинки та автомобілі.

Масштабна негода дісталася 17 жовтня і Білої Церкви, що на Київщині, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Рятувальники ліквідовували підтоплення

семи приватних житлових будинків;

підвальних приміщень 5-поверхових будинків;

легкових автомобілів.

Для відкачування води залучили шість одиниць спецтехніки та 14 надзвичайників, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

Станом на 13:00 опади в місті припинилися. Рівень води поступово зменшується.

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Зверніть увагу! Відчутних збитків негода завдала і жителям Києва. Через сильні зливи 17 жовтня у столиці затопило понад 20 вулиць. А це ускладнило рух транспорту. Наразі на частині вулиці вже ліквідували підтоплення, на іншій – роботи тривають.

У Білій Церкві пройшла сильна злива / Фото ДСНС



Підтопило дев’ять будинків / Фото ДСНС

Потужна злива пройшла у Білій Церкві: дивіться карту