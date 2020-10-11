У Києві в районі Воздвиженка невідомий підпалив фасад однієї з будівель і втік. Інцидент трапився після 23:00 10 жовтня.

Підпал на Воздвиженці: що писали в мережі

Про інцидент у мережі повідомила спільнота "Типовий Київ" з посиланням на очевидців.

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За їхніми даними, група невідомих підбігла до одного з будинків та облила його фасад якоюсь рідиною. Опісля зловмисники підпалили будинок і втекли. На місце вже викликали вогнеборців.

Більше деталей ресурс не оприлюднив. Натомість опублікував відео з місця інциденту. На кадрах чоловік говорить, що паліїв налічувалося 3 – 4 людини.

Палія вже затримали

Згодом з’ясувалося, що зловмисник був сам і його вже затримали патрульні, передає "Київ оперативний".

Чоловіка звуть Ярослав і він живе неподалік. Мотиви свого вчинку палій адекватно пояснити не міг.

Журналісти припускають, що причиною всього є наркотики, які правоохоронці виявили у зловмисника під час затримання.

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До слова, нещодавно у Лозовій на Харківщині спалили авто, записане на дружину кандидата в мери від "Слуги народу" Олексія Криворучка. Політик пов’язує інцидент зі своєю політичною діяльністю та звинувачує в усьому мера міста Сергія Зеленського.