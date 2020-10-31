Підозрюваний у смертельній ДТП на Майдані Юрій Назаренко розповів деталі аварії. Чоловік стверджує, що йому стало погано за кермом після повороту на Хрещатик.

Що каже підозрюваний

Чоловік зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, почувався добре. Однак при повороті на Хрещатик йому погіршало. Про це Назаренко розповів на засіданні Шевченківського суду, повідомляє 24 канал.

До речі Підозрюваному у смертельній ДТП на Майдані обрали запобіжний захід

За словами підозрюваного, він втратив свідомість, хоча раніше у нього такого не було.

Я їхав від кардіоцентру, я проїхав до повороту на Хрещатик ㅡ це все, що я пам'ятаю. Оговтався, коли хтось мене бив по обличчю, не пам'ятаю, що там було. Я нічого не розумів,

ㅡ розповів водій.

Що розповів лікар Назаренка

Лікар підозрюваного підтвердив, що у чоловіка був інсульт, а 19 жовтня його прооперували. Мовляв, реабілітаційний період Назаренко проходив без ускладнень. 26 жовтня чоловіка виписали, а 30 жовтня він повторно приїхав на огляд. Назаренку не забороняли користуватись авто, проте він сам мав вирішити, чи здатен він керувати машиною. Лікар також заявив, що підозрюваному наразі потрібний медичний нагляд. Адвокат Назаренка запевняє, що чоловік усвідомив свою провину та готовий заплатити матеріальну компенсацію постраждалим. Смертельна ДТП на Майдані: що треба знати У Києві на Майдані 30 жовтня сталась жахлива ДТП. У результаті двоє людей загинули.

За словами очевидців, водій Land Rover з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану Незалежності. Потім він зніс двох пішоходів на зупинці та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику. Тоді машина зіткнулась з іншими авто.

66-річному водію повідомили про підозру. Суд 31 жовтня обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Підозрюваному загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.

Смертельна ДТП на Хрещатику, дивіться відео: