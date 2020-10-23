Без концертів і фудкортів: як у Києві святкуватимуть Новий рік-2021 в умовах карантину
У Києві влада вже готується до святкування Нового 2021 року. Цьогоріч будуть запроваджені певні обмежувальні заходи. Все через COVID-19.
Головна ялинка, вже традиційно для останніх років, буде встановлена на Софіївській площі. Про те, як у Києві планують святкувати Новий рік йдеться у сюжеті ТСН.
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Штучна ялинка
Новорічна ялинка вперше за час святкування на Софіївській площі буде штучною.
Ялинка буде висотою 30 метрів, а в її основі розташують величезний "пеньок" з фотозонами й казковими персонажами.
Саму площу накриють куполом з ілюмінації. А святкові прикраси будуть завдовжки 20 кілометрів.
Музика та фудкорти
Замість концертів на площі звучатиме фонова музика, а глінтвейн та їжу продаватимуть з яток на винос. Киян і гостей столиці пускатимуть на площу партіями по сто осіб, щоб уникнути скупчень.
Кошторис
Цьогоріч святкування Нового року в Києві обійдеться приблизно в 35 мільйонів гривень.
Лише 200 тисяч гривень візьмуть з міського бюджету, решту – виділять меценати.
Все може змінитись
Будемо сподіватися, що плани не зміняться через погіршення ситуації з коронавірусом, адже зараз Київ продовжує займати перші місця за кількістю нових хворих.
Станом на 23 жовтня Київ демонструє високу завантаженість ліжок хворими на COVID-19. У столиці вже зайняті 61,9% ліжкомісць.
У місті за останній час значно збільшився добовий приріст інфікованих. Щонайменше 2 дні поспіль він перевищує позначку у 600 нових хворих.