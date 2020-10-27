Через складну епідеміологічну ситуацію у Києві, у міській раді досі не можуть визначитися, чи організовуватимуть масові заходи на новорічні та різдвяні свята.

Мистецькі конкурси на найкращі проєкти заходів на Контрактовій та Софійській площах були проведені ще у серпні, але рішення про святкування буде прийняте пізніше. Про це повідомили у Київраді у відповіді на запит "РБК-Україна".

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Чи святкуватимуть у Києві Новий рік та Різдво, влада зможе сказати тільки з огляду на статистику розповсюдження коронавірусу ближче до кінця року.

Святкування залежатиме від зони карантину

Вирішальним аспектом щодо проведення масових заходів у Києві буде те, до якої зони напередодні свят потрапить місто.

Рішення щодо проведення новорічно-різдвяних свят буде прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації та згідно з відповідними нормативно-правовими актами з питань запобігань поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,

– заявили у департаменті культури Київської міської ради.



У Київраді ще не вирішили щодо святкування новорічних свят / Фото "РБК-Україна"

Київ у помаранчевій зоні

Від 19 жовтня столиця у черговий раз опинилася у помаранчевій зону карантинного зонування, адже заповненість ліжок у лікарнях столиці становить понад 70%.

З початку поширення хвороби у Києві зафіксували понад 30 тисяч випадків інфікування. 10 тисяч 661 пацієнт одужав. Від коронавірусу у столиці померло 569 осіб.