Новий рік під питанням: у Києві ще не визначилися, що робитимуть на свята
Через складну епідеміологічну ситуацію у Києві, у міській раді досі не можуть визначитися, чи організовуватимуть масові заходи на новорічні та різдвяні свята.
Мистецькі конкурси на найкращі проєкти заходів на Контрактовій та Софійській площах були проведені ще у серпні, але рішення про святкування буде прийняте пізніше. Про це повідомили у Київраді у відповіді на запит "РБК-Україна".
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Святкування залежатиме від зони карантину
Рішення щодо проведення новорічно-різдвяних свят буде прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації та згідно з відповідними нормативно-правовими актами з питань запобігань поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
– заявили у департаменті культури Київської міської ради.
У Київраді ще не вирішили щодо святкування новорічних свят / Фото "РБК-Україна"
Київ у помаранчевій зоні
Від 19 жовтня столиця у черговий раз опинилася у помаранчевій зону карантинного зонування, адже заповненість ліжок у лікарнях столиці становить понад 70%.