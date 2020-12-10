Побажання та привітання українців з Новим роком і Різдвом будуть показувати у центрі столиці. За допомогою проєктора їх транслюватимуть на дзвіниці Софії Київської.

Організатори планують за весь час показати 10 тисяч побажань. Залишити їх українці зможуть з 19 грудня по 17 січня на сайті happynewyear.com.ua.

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Привітання будуть проєктувати на дзвіницю за допомогою лазерів.

Спеціальна камера фіксуватиме усі побажання та надсилатиме фото відправникам на електронну пошту.

Також на цьому сайті з 19 грудня можна буде спостерігати за тим, як виглядають новорічні площі у різних країнах світу. Трансляції наживо відбуватимуться з Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги та інших міст.

Як надіслати своє вітання:

заповнити заявку на сайті happynewyear.com.ua; зачекати, доки вітання пройде перевірку; отримати повідомлення з точним часом, коли вітання з’явиться над Софійською площею.

Зверніть увагу! Офіційне святкування Нового року в Києві розпочнеться 19 грудня. Тоді планують запалити головну ялинку країни на Софіївській площі.

Спостерігати за дійством можна буде онлайн. Через карантинні обмеження у центрі столиці на свята не буде фудкортів, ярмарок та концертів. Тому розважатися мешканцям та гостям Києва пропонують в активний спосіб: для цього у столиці будуть 3 святкові локації.