Під час можливого локдауну, який влада збирається ввести на новорічні свята, правоохоронцям ймовірно доведеться обмежувати вхід на Софійську площу. В такий спосіб копи можуть слідкувати за уникненням масового скупчення людей.

Про це розповів керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, у разі локдауну обмеження доступу до певної території буде найкращим способом уникнути натовпу.

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Втім, до таких дій правоохоронці вдадуться лише в тому випадку, якщо влада вирішить нарешті ввести реальні карантинні обмеження.

Нема доступу – нема натовпу

За словами Крищенка, обмеження входу на Софійську площу, де перебуватиме новорічна ялинка, буде цілком законним. Оскільки поліція має право обмежувати доступ громадян до місць масового збору людей при відповідних рішеннях Кабміну та місцевої влади.

Поліція може обмежити доступ до території, і люди там не зберуться. У разі відмови людей виконувати вимоги правоохоронців передбачені адміністративна і навіть кримінальна відповідальності. Але я впевнений, що розуміння суспільством проблеми COVID зараз уже стало набагато глибшим,

– заявив Крищенко.