Чи обмежать доступ до головної ялинки в Києві: відповідь Рубана
Доступ до головної ялинки країни не планують обмежувати. Адже на відкритому просторі ймовірність підхопити інфекцію незначна. Крім того, у Києві не мають наміру проводити спецперевірки ресторанів і новорічних локацій.
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Головну ялинку в Києві не будуть закривати для відвідувачів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан, пише 24 канал.
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Закриття ялинки не планується, на відкритому просторі передача інфекції дуже мала,
– зазначив Рубан.
За його словами, карантинні обмеження стосуватимуться лише скупчення людей у місцях для розваг.
Щодо контролю натовпів на Софійській площі, то його повинні здійснювати організатори новорічних атракцій.
"На ярмарках є організатори, які відповідають за дотримання певного режиму, які повинні забезпечити розмітку і контролювати дотримання дистанції", – пояснив він. Та додав, що порушників каратимуть.
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Чи перевірятимуть ресторани та новорічні локації
У Києві не будуть проводити спеціальні перевірки ресторанів та новорічних локацій щодо дотримання ними протиепідемічних заходів. Про це Рубан розповів у коментарі "РБК-Україна".
Контроль відбуватиметься у звичайному режимі. Загалом у столиці працюють 10 мобільних груп. До їхнього складу входять представники Національної поліції, Держспоживслужби й муніципальної охорони.
Вони будуть за скаргами споживачів приїжджати, як щодня. Але акцент тепер на новорічні ярмаркові заходи, ТРЦ і ресторанний бізнес,
– уточнив глава Держспоживслужби Києва.
У новорічну ніч мобільні бригади виїжджати за скаргами не будуть. Звернення розглядатимуться протягом 24 годин.
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