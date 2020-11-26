Поліцейські Оболонського райвідділу Києві затримали чоловіка, який досить агресивно поводився. Його підозрюють в обстрілі вікон багатоповерхівки.

Інформацію про інцидент повідомили 24 каналу у відділі комунікацій поліції Києва. За словами правоохоронців, подія сталася близько 22:00 на Оболонському проспекті, 11.

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За даними порталу Obozrevatel , затриманий працює інкасатором.

Що відомо про стрілянину на Оболоні

У поліції стверджують, що дізналися про інцидент від свідків. Заявники повідомили копам, що у дворі будинку невідомий чоловік здійснив кілька пострілів.

Патрульні, які прибули на виклик, затримали ймовірного порушника 1990 року народження. При ньому знайшли травматичний пістолет.

За неперевіреними даними, чоловік стріляв по вікнах квартир після того, як його компанії зробили зауваження через неадекватну поведінку. Втім, потерпілих внаслідок інциденту немає.

За фактом правопорушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.