В Обухові на підприємстві, яке займається утилізацією небезпечних речовин та медичних препаратів, виникла серйозна пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до ДСНС 22 жовтня о 13:45.

Коли на місце події прибули рятувальники, пожежа вже охопила чималу площу, повідомили у ДСНС України в Київській області. На допомогу працівникам чергового караулу Обухова залучили бійців інших загонів ДСНС.

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За даними рятувальників, розпочалася пожежа в ангарі площею 150 квадратних метрів. Ця будівля примикає до у чотири рази більшого за неї складського приміщення.



Пожежу на хімічному підприємстві в Обухові ліквідували / Фото пресслужби ДСНС України в Київській області

Сповіщень про загрозу немає

Наразі ані у ДСНС, ані у міській адміністрації Обухова нічого не кажуть про небезпеку громадян внаслідок можливих викидів хімічних речовин у повітря.

Скоріш за все, ніяких серйозних наслідків загоряння для людей не несе.



На підприємстві займалися утилізацією хімічних речовин та медпрепаратів / Фото пресслужби ДСНС України в Київській області

Що відомо про постраждалих

Внаслідок пожежі отримали опіки 4 працівники підприємства. Їм надали допомогу медики. Про інших травмованих поки ніякої інформації немає.



Внаслідок пожежі постраждали 4 людини / Фото пресслужби ДСНС України в Київській області

Станом на 18:00 працівники ДСНС Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів ліквідували пожежу.

На місці події працювали 42 рятувальники та 9 одиниць спеціальної техніки.

Дивіться відео з пожежі на хімічному підприємстві в Обухові: