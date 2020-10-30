Пішоходи, які були на Майдані Незалежності під час смертельної аварії за участю Land Rover, рятувалися хто як міг. Жертв ДТП могло бути значно більше.

Окрім двох загиблих позашляховик зачепив ще й жінку, яка йшла тротуаром із дитиною, повідомляє 24 канал. Водій після аварії знаходився у шоковому стані.

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Як розповів керівник інформаційного агентства "Правда" Едуард Чекін, який бачив момент ДТП, Land Rover проїхав по всьому Майдану. Потім, коли автівка з'їхала на Хрещатик, вона збила літню жінку, яка продавала сувеніри.

Тут була літня жінка, поруч - мати з малолітньою дитиною. Він їх протаранив… наїхав на літню жінку, наїхав на ще одну постраждалу - вона там далі… мертва. Ще постраждала жінка, яка була з дитиною. Зараз медики надають їй допомогу,

– розповів свідок аварії.

Дивіться відео розповіді очевидця ДТП на Хрещатику:

Що відомо про смертельну ДТП на Майдані