Співробітники Державного бюро розслідувань ввечері 30 жовтня затримали одного з керівників ДФС під час отримання грошей. Хабар він вимагав у керівника фармпідприємства.

Підозрюваним у корупційному злочині є виконуючий обов'язки начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України Роман Нєговелов, повідомляють джерела 24 каналу. Протиправну діяльність зловмисника документували детективи центрального апарату ДБР.

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За 200 тисяч доларів Нєговелов нібито обіцяв керівнику одного з фармацевтичних підприємств повернути вилучені під час обшуку документи, а також закрити кримінальну справу.

Спіймали на гарячому

Під час отримання першої частини хабаря – 100 тисяч доларів, головного борця з економічними порушеннями ДФС накрили представники ДБР.



Роман Нєговелов знову потрапив у корупційний скандал / Фото 24 каналу

Його злочин кваліфікували як одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

Якщо Нєговелова визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Крім того, до зловмисника можуть застосувати конфіскування майна.

Що відомо про затриманого

За даними "Наших грошей" раніше Нєговелов був заступником начальника управління одного з управлінь ГУ економічної контррозвідки СБУ. Він нібито виступав посередником під час вимагання "відкату" у постачальника розходників для діалізу ТОВ "Діавіта". За 250 тисяч доларів представники спецслужби обіцяли допустити фірму до участі у тендері МОЗ.

Після скандалу, за даними джерел 24 каналу, Нєговелов перейшов на роботу до ДФС.