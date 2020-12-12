Поліція посилила охорону біля Офісу Президента України. Щоправда, доступ до території біля будівлі не обмежили. ОПУ розміщується на вулиці Банковій у Києві, в урядовому кварталі.

Посилення охорони біля будівлі ОПУ: деталі від поліції

У пресслужбі Нацполіції Києва наголосили, що вони стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи. Водночас не збираються обмежувати доступ громадян до Офісу Президента. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці відомства.

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Правоохоронці додають, що у період зимових свят перед Офісом Президента облаштовано відповідні локації, а також заплановано інші заходи.

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Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз'яснює вимоги уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також відбуваються поверхневі перевірки,

– підкресли у столичній поліції.