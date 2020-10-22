Спаплюження пам'ятника Героям Небесної сотні: міністр культури хоче вищої міри покарання
Шокуючий вчинок вандалізму на Алеї Героїв Небесної сотні 22 жовтня обговорюють не тільки у соцмережах, але й серед політиків топ-рівня. На подію відреагував міністр культури Олександр Ткаченко й пообіцяв залучити голову МВС Арсена Авакова.
Обидва чиновники засудили акт вандалізму, а Ткаченко ще й висловив необхідність посилити охорону пов'язаних із Революцією Гідності місць. Про це міністр написав у своєму каналі в телеграмі.
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Засуджую акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної сотні. Підбирати слова складно. Ті, хто за цим стоять, – заслуговують вищої міри покарання,
– написав Ткаченко.
Шукають всі
Неадеквата, який справляв нужду, розшукують не тільки поліціянти, але й активісти. Правоохоронці обіцяють притягнути вандала за хуліганство, а небайдужі українці – суворо покарати.
Не перший випадок
Вандалізм пам'ятників Небесній сотні в Україні та Києві зовсім не є рідкістю.
У багатьох містах країни фанати Януковича та "антимайдану" десятки разів паплюжили меморіали загиблим під час Євромайдану.