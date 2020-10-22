Шокуючий вчинок вандалізму на Алеї Героїв Небесної сотні 22 жовтня обговорюють не тільки у соцмережах, але й серед політиків топ-рівня. На подію відреагував міністр культури Олександр Ткаченко й пообіцяв залучити голову МВС Арсена Авакова.

Обидва чиновники засудили акт вандалізму, а Ткаченко ще й висловив необхідність посилити охорону пов'язаних із Революцією Гідності місць. Про це міністр написав у своєму каналі в телеграмі.

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За словами очільника міністерства культури та інформаційної політики, він попросив Арсена Авакова взяти розслідування злочину під особистий контроль.

Засуджую акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної сотні. Підбирати слова складно. Ті, хто за цим стоять, – заслуговують вищої міри покарання,

– написав Ткаченко.

Шукають всі

Неадеквата, який справляв нужду, розшукують не тільки поліціянти, але й активісти. Правоохоронці обіцяють притягнути вандала за хуліганство, а небайдужі українці – суворо покарати.

Не перший випадок

Вандалізм пам'ятників Небесній сотні в Україні та Києві зовсім не є рідкістю.

У багатьох містах країни фанати Януковича та "антимайдану" десятки разів паплюжили меморіали загиблим під час Євромайдану.