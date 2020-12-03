Київська блогерка Олена Лоран, яка називає себе відьмою й цікавиться чорною магією "прокляла" слідчу поліції за те, що вона "накопала" достатньо доказів аби посадити чоловіка Лоран за хуліганство.

Блогерка 2 місяці переслідувала поліціянтку й погрожувала їй "магічними здібностями", навіть залякувала смертю. Робила все, що може аби та прийняла "позитивне" рішення у кримінальному провадженні відносно її чоловіка. Тепер й сама Олена Лоран буде відповідати перед законом. Про це повідомляє Поліція Київської області.

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Правоохоронці не називають ім’я "відьми", але із соцмереж стало зрозуміло, що йдеться саме про Олену Лоран.

Олена Лоран / Скриншот з інстаграму alyona__loran

Проти її чоловіка відкрили кримінальне провадження за хуліганство, покарання за цей злочин доволі сурове – від 3 до 7 років тюрми.

Лоран користуючись своєю публічністю у соціальних мережах намагалась "залякати" працівницю поліції, яка розслідувала справу відносно чоловіка блогерки.

"Дружина підозрюваного почала психологічно тиснути та надсилати на особистий номер слідчої поліції, текстові та голосові повідомлення із погрозами життю і здоров’ю, нецензурної лексики, ображаючи честь та гідність поліцейської та членів її сім`ї", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Що загрожує Олені Лоран

Покарання за втручання у діяльність працівника поліції карається так:

штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

або виправними роботами на строк до одного року;

або арештом на строк до 3 місяців.

Реакція блогерки

У інстаграм Олена Лоран пише, що її житло "штурмували" 10 спецпризначенців. За її словами, правоохоронці вилучили карти для ворожіння, свічки, книги про магію й телефони. Також жінка повідомила, що поліція забрала планшет її дитини.

Лоран радить відділенню поліції записатися на навчання по ворожінню. Також вона іронізує, що у якості свідків справи, правоохоронці можуть викликати свідків – бісів та іншу нечисть.

Хто така Олена Лоран?

Жінка активно веде сторінку в інстаграм і докладно розповідає про своє життя. Справжнє ім'я Лоран – Олена Дюрцка. Вона народилася в 1989 році в Мелітополі.

Випустила книгу "Аліса в країНІ чудес. Балаканина брюнетки". Перша книга присвячена коханому. На цей час працює над другою книгою.

Лоран була ведучою рубрик Showtime і "Зоряний Casual" на інтернет-телебаченні SEE.UA. Також вона брала участь в телешоу "Богиня шопінгу", "Панянки-селянки" на телеканалі ТЕТ та інших. Часто була гостем у багатьох ток-шоу. Веде активне світське життя.

Лоран називає себе "відьмою" і нібито займається "чорною магією". Про це свідчать дані на одній з її сторінок в інстаграм.

Одна зі сторінок в інстаграм Олени Лоран / Скриншот