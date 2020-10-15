Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 16 жовтня. Влада столиці запевняє, що всі котельні та станції теплопостачання, житлові будинки та заклади освіти готові до подачі тепла.

Таке рішення прийняли, враховуючи середньодобову температуру. Про це заявляв мер столиці Віталій Кличко, повідомляє 24 канал. Оскільки синоптики прогнозують похолодання, міський голова підписав розпорядження про початок опалювального сезону.

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Щоправда, для повного запуску централізованої системи опалення потрібно приблизно тиждень, тому що вона має протяжність 27 тисяч кілометрів. Кличко зауважив, що підключення лікарень, шкіл, садків відбувається за окремими заявками їх керівників.

Хочу повідомити, що з 16 жовтня Київ починає опалювальний сезон. З завтрашнього дня ми почнемо подачу тепла в систему,

– наголосив Кличко.

Мер додав, що контролюватиме теплопостачання спеціальна житлово-комунальна інспекція

Як Київ підготувався до опалювального сезону

До зими готові всі підприємства та служби Києва , запевнили в КМДА. Фахівці "Київтеплоенерго" здійснили перевірку котелень і теплопунктів. Вони усунули 6 500 пошкоджень на тепломережах і пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань.

, запевнили в КМДА. Фахівці "Київтеплоенерго" здійснили перевірку котелень і теплопунктів. Вони усунули 6 500 пошкоджень на тепломережах і пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Також проведено ремонтні роботи котлів, систем горіння, насосів, димових труб та іншого обладнання. Цього року, за словами Кличка, у Києві замінили понад 100 кілометрів аварійних труб на проблемних ділянках міста.

На підготовку шкіл до осінньо-зимового періоду з бюджету Києва виділили понад 443 мільйони гривень . Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонт тепло пунктів.

. Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонт тепло пунктів. У Києві також працює житлово-комунальна інспекція, яка обстежує стан будинків та системи теплопостачання. Влада столиці також готова надати необхідну допомогу управляючим компаніям, ОСББ та іншим житловим об'єднанням, щоб вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

Зі слів заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в окремих випадках до якості роботи комунальних служб є зауваження. Він зауважив, що в Києві різноманітний житловий фонд і є будинки старі, що потребують капітального ремонту.

Цікаво, що в новому опалювальному сезоні "Київтеплоенерго" досліджуватиме тепломережі за допомогою безпілотників з тепловізорами. Головне завдання такої техніки – оперативне виявлення можливих пошкоджень і "слабких місць" тепломереж, моніторинг стану енергетичного обладнання.

Серед найбільших об'єктів, де проводилися ремонти:

районні котельні "Виноградар",

"Микільська Борщагівка",

"Нивки",

"Молодь",

"Відрадний",

"Воскресенка".

станції тепла "Біличі", "Позняки", СТ-1, СТ-2.

Зверніть увагу! "Київтеплоенерго" забезпечує столицю теплом і гарячою водою. Теплова енергія транспортується за допомогою магістральних і розподільних мереж загальною протяжністю 2,7 тисячі кілометрів на 2-трубному обчисленні. Теплові мережі є майном територіальної громади міста Києва.

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Що відомо про проблеми з початком опалювального сезону в інших містах

У "Нафтогазі" пригрозили, що опалювальний сезон у понад 60 містах може опинитись під загрозою зриву. Усе через борги. Київ також знаходиться у списку боржників. Столичні підприємтсва винні більше десяти мільйонів гривень.

Зрив опалювального сезону повністю або частково також можливий у:

Старичах і Червонограді Львівської області,

Івано-Франківську і Калуші Івано-Франківської області,

Острозі Рівненської області,

Хмельницькому,

Вінниці,

Дніпрі,

Кривому Розі,

Краматорську,

Житомирі,

Миколаєві (обласному центрі),

Одесі,

Полтаві,

Харкові.

У деяких з цих міст борги за газ мають окремі теплопостачальники, а це означає, що в решти їхніх жителів проблем із вчасним початком опалювального сезону, викликаних боргами, не буде.

В "Нафтогазі" закликали тепловиків відповідально підійти до питання оплати боргів, аби не зірвати опалювальний сезон.

Важливо! Із повним переліком боржників із понад 60 міст "Нафтогаз" можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.