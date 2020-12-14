Організатор декорування головної ялинки Києва Ігор Добруцький шкодує, що замість капелюшка на верхівці дерева буде традиційна зірка. За його словами, зняти капелюх з вершечка організаторів змусив великий тиск у соцмережах.

Концепція "Казковий ліс" у декоруванні Софійської площі мала право на життя. Про це директор компанії FalkUkraine Ігор Добруцький розповів Pavlovsky News.

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За його словами, суспільство зараз наелектризоване, тому довелося йти на компроміс, що не завжди добре. На проєкт чинили неабиякий тиск в соцмережах.

Шкодую, що зняли капелюха. Половину роботи зазвичай не показують і за половину роботи не питають... Час розсудить,

– сказав організатор новорічного декорування.

При цьому він не став уточнювати, чи зверталися до нього представники столичної влади з вимогою прибрати капелюх з верхівки ялинки.

Епопея з капелюхом на головній ялинці країни: коротко