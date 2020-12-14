Шкодую, що зняли капелюха, – організатор декорації головної ялинки Києва
Організатор декорування головної ялинки Києва Ігор Добруцький шкодує, що замість капелюшка на верхівці дерева буде традиційна зірка. За його словами, зняти капелюх з вершечка організаторів змусив великий тиск у соцмережах.
Концепція "Казковий ліс" у декоруванні Софійської площі мала право на життя. Про це директор компанії FalkUkraine Ігор Добруцький розповів Pavlovsky News.
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За його словами, суспільство зараз наелектризоване, тому довелося йти на компроміс, що не завжди добре. На проєкт чинили неабиякий тиск в соцмережах.
Шкодую, що зняли капелюха. Половину роботи зазвичай не показують і за половину роботи не питають... Час розсудить,
– сказав організатор новорічного декорування.
При цьому він не став уточнювати, чи зверталися до нього представники столичної влади з вимогою прибрати капелюх з верхівки ялинки.
Епопея з капелюхом на головній ялинці країни: коротко
- Цьогоріч верхівку ялинки на Софійській площі прикрасили капелюхом.
- Річ у тім, що тематикою зимових святкувань у Києві в 2021 році є чарівний ліс. Відтак, капелюх замість зірки на вершечку ялинки, на думку організаторів, пасував більше.
- Однак така прикраса обурила частину українців. Вони назвали його "чаклунським".
- Представник ПЦУ Іван Сидор розкритикував ідею замінити традиційні різдвяні символи капелюхом. Тим часом у соцмережах людей не влаштовувало, що "чаклунський капелюх" буде розміщений поруч із Софією Київською.
- 13 грудня капелюх зняли з ялинки. Його замінять на різдвяну зірку.
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