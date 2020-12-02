Осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років
Кліматологи підсумували показники температури повітря за осінь 2020 року та порівняли їх з даними попередніх спостережень. Результати досліджень свідчать про те, що загалом у Києві теплішає.
Осінь 2020 року стала найтеплішою з 1881 року, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Середня температура повітря в Києві впродовж трьох осінніх місяців була на 3,6 градуса вищою за кліматичну норму.
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Шість температурних рекордів
Крім того, восени випало 162 міліметри опадів, що перевищує кліматичну норму на 22%.
Зима ще не почалася
Спеціалісти стверджують, що метеорологічна зима наразі ще не настала, оскільки середньодобова температура повітря поки що не перетнула позначку в 0 °C з постійним зниженням.
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