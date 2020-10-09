Останнє засідання у справі книги про Стуса: на чию користь рішення – Медведчука чи Кіпіані 09:53, - Читать новость на русском На підтримку Кіпіані на попередніх засіданнях збирались люди / Укрінформ Дарницький суд Києва 9 жовтня провів останнє засідання щодо позову Віктора Медведчука проти історика та журналіста Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat. Медведчук вимагав заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса". Головне про рішення Дарницького суду Дарницький суд ухвалив…. Про це інформує 24 канал. До теми Роковини смерті Василя Стуса: факти з біографії та найвідоміші цитати видатного поета Зверніть увагу! На захист Вахтанга Кіпіані виступили відомі українські діячі. Вони вимагали справедливого рішення служителів Феміди. Під зверненням до суду підписались письменник Сергій Жадан, співачка Олександра Кольцова, журналістка Зоя Казанжи, письменниця та редакторка Анастасія Левкова, письменник Макс Кідрук, музикант Олександр "Фоззі" Сидоренко та інші. У чому суть справи щодо книги про Василя Стуса Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла друком ще у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, де пояснюється, як і за що насправді судили українського дисидента.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, де пояснюється, як і за що насправді судили українського дисидента. Віктор Медведчук був тоді державним захисником українського поета Василя Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час судового процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Ще влітку 2019 року Медведчук заявив, що проситиме суд заборонити книжку Кіпіані про Василя Стуса, бо там начебто є "висловлювання, які не відповідають дійсності". Журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

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