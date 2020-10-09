Останнє засідання у справі книги про Стуса: на чию користь рішення – Медведчука чи Кіпіані
Дарницький суд Києва 9 жовтня провів останнє засідання щодо позову Віктора Медведчука проти історика та журналіста Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat. Медведчук вимагав заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса".
Головне про рішення Дарницького суду
Дарницький суд ухвалив…. Про це інформує 24 канал.
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У чому суть справи щодо книги про Василя Стуса
- Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла друком ще у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, де пояснюється, як і за що насправді судили українського дисидента.
- Віктор Медведчук був тоді державним захисником українського поета Василя Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час судового процесу. Сам він своєї провини не визнає.
- Ще влітку 2019 року Медведчук заявив, що проситиме суд заборонити книжку Кіпіані про Василя Стуса, бо там начебто є "висловлювання, які не відповідають дійсності". Журналіст назвав позов тиском на свободу слова.
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