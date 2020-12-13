У Києві протягом 13 – 14 грудня буде ожеледиця. Проте ситуацію у столиці ускладнить ще й туман. Тому водіїв закликали бути особливо пильними.

Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації. Ситуацію оцінюють у 2 рівень небезпеки.

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Тому водіїв закликали бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції на дорогах, а також не їздити з літніми шинами.

Водночас пішоходам під час ожеледиці потрібно переходити дорогу тільки у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Ожеледиця у Києві: що відомо