Ожеледиця у Києві: столицю накриє ще й туман
У Києві протягом 13 – 14 грудня буде ожеледиця. Проте ситуацію у столиці ускладнить ще й туман. Тому водіїв закликали бути особливо пильними.
Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації. Ситуацію оцінюють у 2 рівень небезпеки.
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Тому водіїв закликали бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції на дорогах, а також не їздити з літніми шинами.
Водночас пішоходам під час ожеледиці потрібно переходити дорогу тільки у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Ожеледиця у Києві: що відомо
- У Києві протягом кількох днів була сильна ожеледиця.
- Ще з 10 грудня дороги та тротуари столиці вкрилися тонкою кіркою льоду, а місто зупинилося в багатокілометрових заторах.
- 11 грудня у столиці ввели оперативне положення. Комунальники працювали всю ніч та були змушені обробляти ті ж самі місця по кілька разів.
- Крім того, через слизькі дороги кількість ДТП різко зросла.
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