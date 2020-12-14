У Києві за 12 та 13 грудня через ожеледицю на дорогах й тротуарах травмувались 1369 осіб. Це лише офіційна цифра людей, які постраждали від негоди. Серед них 162 дитини.

Такі цифри назвали в КМДА. Про це повідомляє Укрінформ. Читайте також Ожеледиця у Києві: столицю накриє ще й туман До лікарень столиці потрапили ті, хто отримав серйозні травми. Негода у Києві та в Україні: що відомо Останні дні у столиці стало дуже небезпечно пересуватися вулицями – місто перетворилось у суцільний каток. На дорогах ситуація також загрозлива. 14 грудня до проблем додався ще й туман.

Небезпечні погодні умови були на всій території України. Через ожеледицю на заході країни – в Тернопільській так Рівненській областях обмежували рух транспорту на дорогах державного значення.

У Києві 11 грудня у столиці ввели оперативне положення. Комунальники працювали всю ніч та були змушені обробляти ті ж самі місця по кілька разів.

Крім того, через слизькі дороги кількість ДТП різко зросла.