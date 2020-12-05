Паліть мене, бийте, що хочете, – власник скандальної ялинкової фабрики ветеранам АТО
Ветерани АТО приїхали на ялинкову фабрику під Києвом, яка виготовляла іграшки з логотипом "Армія Росії". Вони просять власника компанії показати утилізовані іграшки та контракти з Росією.
На Клавдіївську фабрику ялинкових прикрас 5 грудня приїхали ветерани АТО. Про це повідомили у телеграм-каналі PavlovskyNews.
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Вони просили від власника компанії показати утилізовані іграшки з написом "Армія Росії", а також підписані контракти.
Чоловік розповів, що справді з Росією у нього контракт. Та додав, що закон цього не забороняє.
"Це морально не дуже красиво, але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, більше мільйона в бюджет", – заявив власник. На що отримав відповідь від ветерана АТО: "А я так не вважаю. Я покинув роботу і пішов воювати".
Що хочете, те й робіть. Паліть мене, бийте, що хочете, вляпався,
– сказав власник фабрики.
Однак попросив дочекатися поліції, оскільки до нього прийшло багато людей, а він лише один.
Згодом на місце приїхали поліцейські. Наразі вони оглядають приміщення.
Розмова ветерана АТО та власника фабрики: дивіться відео
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Скандал з виготовленням іграшок з написом "армія Росії": що відомо
- Напередодні блогер Сергій Савчук оприлюднив відео з Клавдіївської фабрики.
- На ньому було видно, як на підприємстві виготовляли прикраси із зображеною зіркою з написом: "Армия России".
- На фабриці заявили, що не змогли відмовитись від російського ринку через конкуренцію з китайськими виробниками. Усі скандальні іграшки начебто ліквідували.
Фабрика виготовляла іграшки з написом "армія Росії": дивіться відео
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