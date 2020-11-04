Чоловіка із трьома пакетами та пляшкою з марихуаною затримали патрульні Києва 4 листопада. Якби він не потрапив у ДТП, зловмисника не спіймали б.

Про викриття ймовірного наркоторговця повідомили у патрульній поліції Києва. Як стверджують копи, вони приїхали всього лише оформлювати ДТП, але спіймали досить серйозного порушника.

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Все почалося з того, що на вулиці Чорнобильській серйозно зіткнулися Audi та Volkswagen. І хоча постраждалих внаслідок аварії не було, водії викликали правоохоронців. Тим паче, складати європротокол на водія нерозмитненої машини неможливо.

Як затримали ймовірного наркокур'єра

Під час спілкування із власником євробляхи Volkswagen, патрульні помітили, що чоловік нервує. Тому вирішили провести його поверхневу перевірку. Та знайшли згорток із марихуаною. У багажнику легковика копи виявили ще три пакети та пляшку із канабісом.



Зловмисник загорнув канабіс у газету відомої політсили / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

Від патрульних – до слідчих

Відносно власника "німця" склали два адмінпротоколи – щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії, а також про керування транспортним засобом без документів.

Після цього чоловіка передали слідчим. Які й мають відкрити кримінальну справу за фактом перевезення наркотиків.