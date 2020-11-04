Патрульні Києва знайшли у машині винуватця ДТП чималу кількість наркотиків: фото
Чоловіка із трьома пакетами та пляшкою з марихуаною затримали патрульні Києва 4 листопада. Якби він не потрапив у ДТП, зловмисника не спіймали б.
Про викриття ймовірного наркоторговця повідомили у патрульній поліції Києва. Як стверджують копи, вони приїхали всього лише оформлювати ДТП, але спіймали досить серйозного порушника.
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Як затримали ймовірного наркокур'єра
Під час спілкування із власником євробляхи Volkswagen, патрульні помітили, що чоловік нервує. Тому вирішили провести його поверхневу перевірку. Та знайшли згорток із марихуаною. У багажнику легковика копи виявили ще три пакети та пляшку із канабісом.
Зловмисник загорнув канабіс у газету відомої політсили / Фото пресслужби патрульної поліції Києва
Від патрульних – до слідчих
Відносно власника "німця" склали два адмінпротоколи – щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії, а також про керування транспортним засобом без документів.
Після цього чоловіка передали слідчим. Які й мають відкрити кримінальну справу за фактом перевезення наркотиків.
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