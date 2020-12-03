Пенсіонери з Києва обіграли шведів у Counter-Strike
Київська команда з Counter-Strike, яка складається з пенсіонерів впевнено перемогла найсильнішу команду Європу у цій віковій групі – шведських "сивих снайперів". Киянка Тетяна Силенко розповіла про свій геймерський досвід – жінці 61 рік.
Півтора року тому Тетяна Силенко взагалі не знала про комп’ютерні ігри, а тепер виграє у Counter-Strike навіть у молодих опонентів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Тетяна регулярно бере участь у кіберзмаганнях. Її команда називається "Ageless shooters", що можна перекласти як "Стрільці поза віком". Це перша в Україні команда геймерів-пенсіонерів.
Команда "Ageless shooters" / Скриншот з сюжету ТСН
Новачкам довелося зіткнутися у "бою" з досвідченою командою зі Швеції – “Silver Snipers” (“Сиві снайпери”). Українці просто розгромили своїх візаві.
Команда “Silver Snipers” / Скриншот з сюжету ТСН
Ми їх дуже боялися, але перемогли з рахунком 16:1,
– зазначила Тетяна.
Хто ще не в курсі – кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні.
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