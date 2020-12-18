Жахлива аварія за участю легковика та пішохода сталася вдень 18 грудня на вулиці Академіка Вільямса в Голосіївському районі Києва. Водій Mazda намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, а молодик в цей час перебігав дорогу.

Запис аварії зняли реєстратори одного з автомобілістів, який став свідком збиття чоловіка. Відео виклали на сторінці "Київ оперативний" у фейсбуці.

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За попередніми даними, на місці інциденту працювали слідчі поліції та медики швидкої. Інформації про стан здоров'я постраждалого наразі немає.

Формально порушили обидва

Судячи з запису відеореєстратора, водій Mazda вирішив проїхати регульоване перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Але у той самий момент чоловік вирішив вискочити на дорогу та перебігти її.

Скоріш за все, поява пішохода перед машиною була для легковика неочікуваною. Але уникнути зіткнення було вже не можливо.

Втім, враховуючи те, що чоловік рухався на зелене, його провини в самому ДТП нема. Принаймні так стверджують адвокати.

Дивіться відео збиття пішохода легковиком на вулиці Академіка Вільямса в Києві 18+: