Жахливе вбивство сталося у самісінькому серці Києва ввечері 8 грудня. Конфлікт між двома чоловіками закінчився різаниною.

Ймовірного вбивцю чоловіка наразі намагаються знайти правоохоронці, повідомляє пресслужба поліції Києва. Копам відомі прикмети підозрюваного.

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За попередніми даними, вбивцю звати Віктор. Він невеликого зросту – близько 165 сантиметрів. Вдягнений у чорні штани, чорно-сіру куртку та чорно-помаранчеву шапку.

Що відомо про вбивство на Майдані

Інцидент стався близько входу до станції метро.

За словами дружини загиблого, вони із чоловіком побачили знайомих та підійшли привітатися.

Між двома перехожими почався конфлікт, який швидко переріс у бійку. У ході неї один з учасників дістав ніж та вдарив ним опонента.

Від отриманого поранення потерпілий загинув.

На місці інциденту працюють слідчі, які опитують свідків події. За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Учасники конфлікту – у відділку

Правоохоронці стверджують, що всіх учасників інциденту вже встановили та відвезли до териториального управління поліції. Слідчі з'ясовують всі обставини вбивства.

Дивіться відео з місця вбивства чоловіка на Майдані у Києві: