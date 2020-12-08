У переході на Майдані в Києві невідомий на смерть зарізав чоловіка: що відомо
Жахливе вбивство сталося у самісінькому серці Києва ввечері 8 грудня. Конфлікт між двома чоловіками закінчився різаниною.
Ймовірного вбивцю чоловіка наразі намагаються знайти правоохоронці, повідомляє пресслужба поліції Києва. Копам відомі прикмети підозрюваного.
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За попередніми даними, вбивцю звати Віктор. Він невеликого зросту – близько 165 сантиметрів. Вдягнений у чорні штани, чорно-сіру куртку та чорно-помаранчеву шапку.
Що відомо про вбивство на Майдані
- Інцидент стався близько входу до станції метро.
- За словами дружини загиблого, вони із чоловіком побачили знайомих та підійшли привітатися.
- Між двома перехожими почався конфлікт, який швидко переріс у бійку. У ході неї один з учасників дістав ніж та вдарив ним опонента.
- Від отриманого поранення потерпілий загинув.
- На місці інциденту працюють слідчі, які опитують свідків події. За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Учасники конфлікту – у відділку
Правоохоронці стверджують, що всіх учасників інциденту вже встановили та відвезли до териториального управління поліції. Слідчі з'ясовують всі обставини вбивства.
Дивіться відео з місця вбивства чоловіка на Майдані у Києві:
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