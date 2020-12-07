Біля одного з магазинів Переяслава ввечері 6 грудня через конфлікт двох чоловіків сталася стрілянина. Підозрюваного затримали через кілька годин після інциденту.

Про стрілянину, в якій постраждав 31-річний чоловік, повідомили в поліції Київської області. Копів викликали на місце події свідки інциденту.

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Вони заявили про те, що невідомий чоловік стріляє з пістолета у безпосередній близькості до місцевого магазину.

Що відомо про стрілянину в Переяславі

Слідчі та патрульні, які працювали на місці інциденту, з'ясували, що стрілянині передувала перепалка, яка виникла між молодим чоловіком та випадковим перехожим. Тоді ж зловмисник зробив кілька пострілів у бік незнайомця.

Скоріш за все, пістолет був травматичним, тому постраждалий отримав лише тілесні ушкодження.

Особу підозрюваного встановили досить швидко. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом хуліганства правоохоронців відкрили кримінальну справу. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.