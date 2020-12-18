Дуже жорстка смертельна ДТП сталася в ніч на 18 грудня в селі Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області. Volkswagen на шаленій швидкості вилетів з дороги та зупинився після удару в бетонну клумбу і дерево.

Внаслідок зіткнення загинув 39-річний водій іномарки, а також двоє 17-річних пасажирів, повідомили у пресслужбі поліції Київщини. Від автівки ж залишилася лише купа металолому.

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На місці події працювали слідчі. Допомога медиків нікому з учасників аварії не знадобилася.

Що відомо про смертельну аварію під Білою Церквою

За попередніми даними, водій Volkswagen не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя зі сторони зустрічної смуги. Судячи з фото наслідків аварії, машина їхала з величезною швидкістю.



У машині під час аварії перебували 3 чоловіків / Фото поліції Київської області

Принаймні після зіткнення з декоративною клумбою та деревом вона перетворилася лише у понівечене залізо.

За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.

Всі обставини трагічної події встановлюють правоохоронці.



В аварії загинув водій та неповнолітні пасажири авто / Фото поліції Київської області