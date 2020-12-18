Від машини нічого не лишилося: під Білою Церквою в жахливій аварії загинули неповнолітні – фото
Дуже жорстка смертельна ДТП сталася в ніч на 18 грудня в селі Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області. Volkswagen на шаленій швидкості вилетів з дороги та зупинився після удару в бетонну клумбу і дерево.
Внаслідок зіткнення загинув 39-річний водій іномарки, а також двоє 17-річних пасажирів, повідомили у пресслужбі поліції Київщини. Від автівки ж залишилася лише купа металолому.
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Що відомо про смертельну аварію під Білою Церквою
За попередніми даними, водій Volkswagen не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя зі сторони зустрічної смуги. Судячи з фото наслідків аварії, машина їхала з величезною швидкістю.
У машині під час аварії перебували 3 чоловіків / Фото поліції Київської області
Принаймні після зіткнення з декоративною клумбою та деревом вона перетворилася лише у понівечене залізо.
За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.
Всі обставини трагічної події встановлюють правоохоронці.
В аварії загинув водій та неповнолітні пасажири авто / Фото поліції Київської області
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