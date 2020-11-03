Серйозна аварія, через яку мешканець Київщини залишився без машини, сталася у селищі міського типу Калинівка Броварського району ввечері 3 листопада. Інформації про постраждалих внаслідок ДТП немає.

Про ДТП із загорянням машини повідомляє у фейсбуці "Київ оперативний". За попередніми даними, водій авто зупинився щоб пропустити собаку, яка проходила через дорогу.

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У цей час в нього влетіла інша машина.

На місці події працювали рятувальники ДСНС, але врятувати авто від тотального знищення вони ніяк не могли.

Офіційних коментарів від правоохоронців та надзвичайників із приводу інциденту наразі немає.

Дивіться відео з місця аварії із загорянням авто на Київщині: