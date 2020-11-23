Поблизу села Лютіж на трасі Київ – Овруч зіштовхнулися Mercedes та Nissan. Аварія сталася ввечері 22 листопада.

Внаслідок зіткнення легковики вилетіли з дороги, а всі, хто перебував у середині, отримали травми, повідомили у поліції Києва. За попередніми даними, ДТП сталася через те, що водійка Nissan не пропустила Mercedes та почала поворот.

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Власник "німця" уникнути зіткнення не встиг.

7 постраждалих

Від удару та з'їзду машин з траси водії та пасажири легковиків отримали численні ушкодження. Серед травмованих – неповнолітній.

На місці події працювали медики швидкої. 4 осіб довелося госпіталізувати. Іншим лікарі надали допомогу без поїздки до медичного закладу.

За фактом аварії слідчі поліції Вишгорода відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Якщо провину водійки "японця" визнають в суді, їй загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу, до 2 років виправних робіт або до пів року арешту. Також судді можуть обмежити волю жінки на 3 роки та позбавити її права керування транспортними засобами.



Через зіткнення Nissan та Mercedes постраждали 7 осіб / Фото поліції Києва