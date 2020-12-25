Вночі 25 грудня у селі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася надзвичайна подія, яка закінчилася виведенням з ладу купи автівок і затриманням агресивно налаштованого чоловіка місцевими мешканцями та охоронцями.

На місці надзвичайної події працювали слідчі та патрульні поліцейські. Вони з'ясовуватимуть всі обставини інциденту, повідомляє "Київ оперативний".

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За попередніми даними, чоловік почав бити чужі машини після емоційної сварки з дружиною.

Недешевий ремонт

Переполох у селі під Києвом почався з того, що на дворі одного з ЖК включилися сигналізації купи припаркованих авто.

Свідки інциденту, а також власники машин побачили, як чоловік йде паралельно з машинами та б'є їх ногами.

Серйозних пошкоджень він нанести не міг, але залишив вм'ятини на недешевих авто. Щоб відшкодувати збитки власникам, йому доведеться сплатити чималу суму.

Після зганяння зла на чужому майні, чоловік намагався втекти. Але його зупинили як розлючені потерпілі, так і охоронці житлового кварталу разом із перехожими.

Емоційного зловмисника затримали та передали поліціянтам.

Чи відкрили правоохоронці кримінальну справу через умисне пошкодження майна, невідомо.

Дивіться відео масового пошкодження машин чоловіком у Софіївській Борщагівці: