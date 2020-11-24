На захмарній швидкості: біля Києва під час зйомок фільму вщент розбили Lamborghini – фото
Надзвичайно дорога аварія трапилася зранку 24 листопада біля села Лютіж Київської області. Під час зйомок фільму водій суперкару не впорався з керуванням та вилетів з дороги.
Про ДТП із дорогою автівкою Lamborghini Huracan повідомили у телеграмі Perepichka News. За попередніми даними, за кермом машини перебував актор.
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Що відомо про аварію за участю Lamborghini під Києвом
Учасники знімальної групи стверджують, що водій розігнав спорткар до швидкості у майже 200 кілометрів на годину. На слизькій дорозі його занесло в дерево.
Lamborghini влетіла у дерева / Фото Perepichka News
Від жахливого по силі удару Lamborghini залишилася фактично без передньої частини. Крім того, значно постраждала й задня. Судячи з усього, після лобового зіткнення автівку розкрутило та відкинуло на дорогу.
Водія Lamborghini госпіталізували медики швидкої / Фото Perepichka News
Ймовірно орендована
Lamborghini Huracan, за деякими даними, знімальна група орендувала. Тест драйв такої автівки у Києві коштує близько 3 500 гривень. Втім, у компанії, якій, за неперевіреною інформацією, належить авто, відмовилися коментувати цей інцидент. Тож, чи була спортивна машина застрахована, наразі невідомо.
Ремонт спорткара, можливо, недоцільний / Фото Perepichka News
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