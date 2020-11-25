56-річного мешканця Вишневого затримали поліцейські за підозрою у вчиненні розпусних дій до неповнолітніх дівчат впродовж кількох років. Злочини він нібито скоював у Києві та в Обухівському районі області.

Про затримання та оголошення підозри зловмиснику повідомили у поліції Київщини. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

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Діяльність 56-річного мешканця Вишневого викрили оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

Розбещував у машині жінки

За даними слідства, злочинні дії чоловік скоював у салоні автомобіля співмешканки. Правоохоронці задокументували, що він привіз 15-річну киянку до Обухівського району, де й вчиняв розпусні дії. Жертвою зловмисника також стали 17-річна та численні дівчини, особи яких копи не встановили.

Вилучили авто та інші докази

Під час обшуків у приміщенні, де працює підозрюваний, у його квартирі та машині, оперативники знайшли ноутбуки, планшети та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності ймовірного педофіла.



Правоохоронці вилучили речові докази / Фото поліції Київської області

Всі ці речі відправили на експертизу.

Незабаром суд обиратиме для затриманого запобіжний захід.



Затриманому загрожує до 5 років тюрми / Фото поліції Київщини