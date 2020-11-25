Розбещував неповнолітніх у машині: під Києвом спіймали ймовірного педофіла – фото
56-річного мешканця Вишневого затримали поліцейські за підозрою у вчиненні розпусних дій до неповнолітніх дівчат впродовж кількох років. Злочини він нібито скоював у Києві та в Обухівському районі області.
Про затримання та оголошення підозри зловмиснику повідомили у поліції Київщини. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
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Розбещував у машині жінки
За даними слідства, злочинні дії чоловік скоював у салоні автомобіля співмешканки. Правоохоронці задокументували, що він привіз 15-річну киянку до Обухівського району, де й вчиняв розпусні дії. Жертвою зловмисника також стали 17-річна та численні дівчини, особи яких копи не встановили.
Вилучили авто та інші докази
Під час обшуків у приміщенні, де працює підозрюваний, у його квартирі та машині, оперативники знайшли ноутбуки, планшети та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності ймовірного педофіла.
Правоохоронці вилучили речові докази / Фото поліції Київської області
Всі ці речі відправили на експертизу.
Незабаром суд обиратиме для затриманого запобіжний захід.
Затриманому загрожує до 5 років тюрми / Фото поліції Київщини
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