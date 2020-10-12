Двох раніше судимих жителів Черкащини підозрюють у зухвалому нападі на дівчину. Злочин стався біля залізничного переїзду "Княжчі" між Броварами та однойменним населеним пунктом.

За вчинення нападу із побиттям постраждалої затримали двох чоловіків 32 та 39 років. Вони, за даними слідства, приїхали на Київщину з Черкаської області, повідомили у фейсбуці поліції регіону.

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Як стверджують копи, підозрювані побачили молоду дівчину у нелюдному місці та вирішили її пограбувати. Погрожуючи ножем, зловмисники відібрали у жертви смартфон.



Поліцейські знайшли телефон дівчини / Фото пресслужби поліції Київської області

Коли дівчина почала чинити опір, її жорстоко побили цеглиною по голові. Після того, як вона знепритомніла, чоловіки додатково зняли з неї всі коштовності.

Награбоване знайшли у Києві

На слід підозрюваних у скоєнні нападу поліцейські вийшли за добу. За допомогою камер відеонагляду та свідків вони встановили можливих причетних. Вони орендували житло у Броварах. Крім того, копи навіть знайшли речі, які належали дівчині.

Як виявилося, для заплутування слідства зловмисники здали телефон в один з київських ломбардів, який радо прийняв гаджет.

Знаходяться під вартою

З огляду на докази, які зібрали правоохоронці, судді вирішили відправити обох фігурантів справи до слідчого ізолятору. Обох підозрюють у вчинення розбою. Санкція цієї статті – від семи до 10 років тюрми.