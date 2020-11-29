У Києві в ніч проти 29 листопада підірвали, найімовірніше, гранату біля офісу одного з лідерів "Національного корпусу" Максима Жоріна. На щастя, обійшлося без постраждалих. У самій партії у всьому звинувачують членів проросійської ОПЗЖ, зокрема натякають на слід Іллі Киви.

Потерпілих немає, внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан і двері будинку, повідомила поліція міста Києва.

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Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили й направили на експертизи. Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї,

– розповів начальник оболонського управління поліції Євген Худяков.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про хуліганство й незаконне поводження зі зброєю. За це організаторам вибуху може загрожувати від 3 до 7 років.

Хоча правоохоронці не кажуть ні назви партії, ні імені політика, під чиїм офісом стався вибух, сам Максим Жорін розповів: вибух стався під офісом "Національного корпусу".

"Це сталось вночі, близько 2 години, тому людей, на щастя, там не було. Та якими треба бути дегенератами, щоб наражати на небезпеку сотні людей, адже постраждати міг будь-хто", – наголосив керівник центрального штабу "Нацкорпусу".

Вибух він пов'язує з політичною діяльністю партії, адже, мовляв, саме напередодні її члени проводили акцію під посольством Росії. Політик переконаний, що ці дві події пов'язані одна з одною.

Ми не раз попереджали, що Кива та його підопічний Ширяєв – шавки російського агента Медведчука – мають цілі склади зі зброєю. Як бачите, вони вже перейшли до активних дій,

– заявив Максим Жорін.

До свого поста в телеграмі він прикріпив відео моменту вибуху під офісом. На ньому помітно спалах від вибуху й чоловіка, який втікає на велосипеді. Імовірно, саме цей чоловік і влаштував вибух.

До слова, це вже не перший такий випадок. Минулого разу під офісом партії підривали гранату лише трохи більше як місяць тому – у ніч проти 25 жовтня.

Вибух під офісом "Національного корпусу": дивіться відео