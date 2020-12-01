Біля головної будівлі на Банковій з 19 грудня працюватиме святкова резиденція Святого Миколая. Її організують на додаток до катка та каруселі для розваг мешканців Києва на новорічні свята.

Про наміри розширити зону розваг поблизу адмінбудівлі повідомили в пресслужбі Офісу Президента у відповідь на запит "Українських новин". Раніше було відомо про плани влаштувати біля ОПУ лише каток.

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Втім, у Зеленського, судячи з усього, вирішили розширити розважальні можливості мешканців Києва під час карантину та новорічних свят.

Масштабний святковий комплекс

На площі біля Офісу Президента створять святковий майданчик "Микола приймає друзів". Там розташуються карусель, каток, святкові фотозони та резиденція Святого Миколая.

Доступною для розваг локація стане вже 19 грудня. Працюватимуть всі елементи майданчику всю зиму щодня з 10:00 до 21:00.

Все безкоштовно

На відміну від тогорічних свят, у 2020 – 2021 покататися на ковзанці можна буде не тільки з власними ковзанами, але й взявши їх на прокат. Платити за це буде не потрібно.

В Офісі Президента підкреслюють, що працюватиме розважальна локація із дотриманням карантинних норм.

Для відвідування святкової локації біля ОПУ обов'язково перебувати в масці. Кількість відвідувачів на майданчику регулюватимуть на вході працівники святкового комплексу.