Після анонімного дзвінка зі сповіщенням про замінування одного з мостів у Києві правоохоронцям довелося перекривати всі чотири об'єкти, що поєднують лівий та правий береги столиці. Чоловіка, якому інкримінують недолугий жарт, вже затримали.

Зловмисник, як повідомили у поліції Полтавщини, дзвонив не до Києва, а правоохоронцям селища міського типу Машівка. Він повідомив про те, що замінував один з мостів, а також готовий застосувати зброю проти місцевих копів.

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Інформацію про можливе закладання вибухівки одразу отримали столичні правоохоронці.

Київ без мостів

Через повідомлення на споруди між лівим та правим берегом Дніпра виїхали вибухотехніки та кінологи. Рух мостами було заблоковано, що попри нічний час доби завдало чималих незручностей місцевим мешканцям.

Ніяких вибухових пристроїв експерти не знайшли, а зловмисника відшукали на Полтавщині.

За даними слідчих, до злочину може бути причетним 29-річний мешканець Машівки. Йому незабаром оголосять підозру в неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян чи знищенні об'єктів власності. Якщо суд визнає його винним, чоловіка можуть ув'язнити на термін до 6 років.

Мотив дій зловмисника встановлюють правоохоронці.