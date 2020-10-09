Колишнього бранця Кремля Володимира Балуха медики відключили від апарату штучної вентиляції легень. Чоловік прийшов до тями, однак наразі дезорієнтований і нічого не пам'ятає.

Нова інформація про стан здоров'я Балуха

Про стан Володимира Балуха після нападу розповіла співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Актуально Володимира Балуха побили невідомі: що відомо про його стан і що кажуть у поліції

Геращенко зазначила, що Балух почувається вже краще. Його відключили від апарату ШВЛ. Однак, щоб ексбранець Кремля повністю відновився і зміг повернутися до нормального життя, потрібен час.

Політикиня також повідомила: якщо в одужанні Балуха і надалі буде прогрес, чоловіка переведуть з реанімації.

Підозрюваного у нападі затримали

У прокуратурі Київської області розповіли, що підозрюваного у нападі на Балуха вже затримали. 19 вересня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави. Нападником виявився 32-річний мешканець Київщини. Чоловік визнав свою вину та зазначив, що конфлікт із Балухом "відбувся на побутовому ґрунті".

Можливі версії побиття

Колишній політв’язень Роман Сущенко раніше розповів "Громадському радіо", що напав на Балуха професіонал

Характер нанесення травми свідчить про те, що було кілька ударів і характер завдання свідчить про те, що були якісь умисні дії й нанесені досить професійно, оскільки синців і побоїв немає,

– розповів Сущенко.

Колишній політв’язень також додав: якщо це хуліганство – то скоїли його люди, які вміють бити й ламати кістки.

Нагадаємо, поліція раніше розглядала чотири версії побиття: нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Зверніть увагу Побиття Балуха: знайшли сумку з речами ексбранця Кремля

Що відомо про побиття Володимира Балуха: головне

49-річного Володимира Балуха вночі 8 вересня побили невідомі. Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.

Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та прооперували. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.

В Офісі Президента на інцидент відреагували миттєво. Там висловили стурбованість та висунули вимогу Нацполіції якнайшвидше розслідувати інцидент. Також там натякнули на те, що в ситуації з Балухом могло мати місце вуличне насильство . Мовляв, останніми роками в Україні воно досягло загрозливого масштабу.

. Мовляв, останніми роками в Україні воно досягло загрозливого масштабу. За фактом побиття Володимира Балуха поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Розбій". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Радимо ознайомитися Чому вкрай складно коментувати побиття Володимира Балуха?

Хто такий Володимир Балух