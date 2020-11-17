Про те, що дуже необхідний Києву Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро відкриється трошки недобудованим, відомо вже давно. Але офіційно київська влада ніколи не визнавала, що запустять його зі з'їздами на Русанівські сади.

Вперше про вихід мосту на вулицю дачного масиву заявили у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва у відповідь на запит "Економічної правди". При цьому влада сподівається якнайшвидше добудувати конструкцію згідно з проєктом.

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Скандальний з'їзд

Чиновники визнали, що перша черга будівництва автомобільної дороги Подільсько-Воскресенського мосту буде відкрита на Центральній Садовій вулиці на Русанівських садах. Зробити це обіцяють вже у листопаді.



Схема з'їзду з Подільсько-Воскресенського моста після завершення першої черги проєкту / Фото "Економічна правда"

Саме проти цього й протестували мешканці дачного масиву, оскільки вони не згодні із тим, щоб біля їхніх домівок організували жвавий рух. Більше того, вулиці садів стануть епіцентром заторів. Втім, одразу після відкриття Подільсько-Воскресенського мосту значно знизиться навантаження на Північний міст. І це так чи інакше призведе до зниження кількості заторів у столиці.

І тільки коли з'їзди з моста на вулицю Оноре де Бальзака, і на район Воскресенки добудують, на киян очікує значне полегшення.

Остаточні терміни реалізації другої черги будівництва у КМДА не повідомляють.